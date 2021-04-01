مسلسل الملك أحمس فى مرمى النيران بسبب ريم مصطفى ولحية الأبطال

منذ أن تم طرح البرومو الدعائى الأول لمسلسل "الملك أحمس" خلال الساعات الماضية، بدأت حالة من الانقسام حول العمل بسبب الملابس ومظهر الفنانين، حيث رأى البعض أن ما ظهر به الأبطال خلال البرومو لا يتناسب مع هذا العصر الذى تدور من خلاله الأحداث، بينما دعا البعض إلى الانتظار حتى يتم عرضه كاملًا.











أحداث مسلسل الملك "كفاح طيبة" تدور حول حياة الملك أحمس، مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، وكان عضوًا في العائلة المالكة لطيبة، وقد تصدى إلى هجمات الهكسوس على مصر ، وتمكن من الانتصار عليهم، والعمل مستوحى من رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل.











كان أبرز الانتقادات التى تعرض لها العمل هو "لحية" الأبطال، حيث أكد البعض أنه فى ذلك التوقيت لم يكن الرجال يطلقون لحيتهم، فيما وصف الممثل تامر فرج ما حدث بالتدليس، كون أن الملوك فى تلك الفترة كانوا يعتبرون اللحية أمرا غير مستحب، وقد ظهر معظم أبطال العمل بلحية مثل الفنان عمرو يوسف وماجد المصرى وشريف سلامة.











أما الفنانات فقد تعرضن إلى انتقادات واسعة أيضًا بسبب تصفيف الشعر واستخدام صبغات، خاصة أن فى تلك الفترة لم يكن هناك أدوات تجميل متطورة، وكانت من أبرز الفنانات اللاتى تعرضت للانتقاد كل من ريم مصطفى، ومها نصار، حيث ظهرت الأولى بشعر أصفر وجلباب أسود، بينما ظهرت الثانية بشعر مموج.











يضم مسلسل الملك العديد من الأبطال، على رأسهم الفنان عمرو يوسف وسوسن بدر وصبا مبارك ماجد المصرى والفنان الفلسطيني كامل الباشا ومحمد لطفى ومحمد علاء ومها نصار وباسل الزارو وأمير صلاح الدين وياسين السقا ومعتز هشام، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شريف سلامة ومحمد فراج.









من المفترض أن تجسد سوسن بدر خلال أحداث مسلسل الملك أحمس شخصية الملكة تتى شرى، وهى الأم الكبرى، أي أنها ستلعب دور جدة الملك أحمس، والتى كان لها دور كبير في تحرير مصر من الهكسوس، والملكة تتي شرى هي أول سلسلة نسل الملكات من آخر الأسرة السابعة عشر إلى آخر الأسرة الثامنة عشر، كانت زوجة الملك سقنن رع تاعا الأول ووالدة الملك سقنن رع تاعا الثاني وجدة كل من الملك كامس وأحمس الأول.









وتؤدي الفنانة صبا مبارك داخل الأحداث شخصية نفرتارى وهى زوجة الملك أحمس، والذى من المقرر أن يلعب بطولته الفنان عمرو يوسف، أما الفنانة ريم مصطفى، فمن المقرر أن تلعب دور ابنة ملك الهكسوس، الذى سوف يجسد شخصيته الفنان الفلسطينى كامل الباشا.







