معلومات لا تعرفها عن سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه

سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه إلى حد كبير بين النساء، وعنق الرحم هو جزء من الجسم يربط الرحم بقناة الولادة المهبل، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويمكن أن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم. من المعروف أن 14 نوعًا على الأقل من فيروس الورم الحليمي البشري تسبب السرطان، وبحسب منظمة الصحة العالمية ، فإن سلالتين من هذا الفيروس ، 16 و 18 ، مسؤولة عن 70٪ من حالات سرطان عنق الرحم، يتم تشخيص 13000 امرأة بهذا النوع من السرطان في الولايات المتحدة كل عام، والخبر السار هو أن هذا السرطان يمكن الوقاية منه من خلال اختبارات الفحص والتطعيم.

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أعراض سرطان عنق الرحم

تشمل الأعراض الشائعة التي يجب البحث عنها والتي تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان عنق الرحم ما يلي:

نزيف مهبلي غير طبيعي

إفرازات مهبلية غير عادية

ألم أثناء الجماع

ألم في منطقة الحوض

تورم في الساقين

دم في البول

مشاكل في التبول أو التبرز

تذكر أن الكثير من هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضًا علامات على العديد من الأمراض الأخرى. قم بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض لتقليل فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم وزيادة نجاح العلاج. أفضل طريقة لحماية نفسك من سرطان عنق الرحم هي من خلال الوقاية الأولية والثانوية ، بما في ذلك التطعيمات واختبارات الفحص.

استراتيجيات الوقاية من سرطان عنق الرحم

برامج التطعيم

الشكل الأساسي للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري الموصى به للشباب قبل سن المراهقة غير النشطين جنسيًا هو التطعيم.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض ، يمكن للشباب حتى سن التاسعة تلقي التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. ومع ذلك ، يوصى به للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا. في حين أن التركيز الرئيسي على الصحة العامة للقاح فيروس الورم الحليمي البشري هو للفتيات ، يمكن أيضًا أن يتلقى الأولاد اللقاح. مطلوب جرعتين. يتم إعطاء الجرعة الثانية من 6 إلى 12 شهرًا بعد تلقي الجرعة الأولى. يوصى بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا للرجال والنساء حتى سن 26. أي شخص يتلقى الجرعة الأولى بعد سن 15 سيحتاج إلى ثلاث جرعات. في حين أن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري تمنع العدوى الجديدة ، فإنها لا تعالج العدوى أو الأمراض الموجودة.

اختبارات الفحص

اختبارات الفحص هي شكل ثانوي من أشكال الوقاية التي تبحث عن خلايا ما قبل سرطانية أو غير طبيعية في عنق الرحم. يتوفر اختباران.

اختبار عنق الرحم - يسمح اختبار عنق الرحم لطبيبك بفحص عنق الرحم والمهبل أثناء جمع الأنسجة للثقافة للبحث عن الخلايا السرطانية أو غير الطبيعية التي يمكن أن تصبح سرطانية إذا لم يتم علاجها. يوصى بإجراء اختبارات عنق الرحم للنساء بدءًا من سن 21 عامًا. إذا كانت النتائج طبيعية ، يجب إعادة الاختبار كل ثلاث سنوات.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري - يشبه اختبار فيروس الورم الحليمي البشري اختبار عنق الرحم ، لكنه يبحث بشكل خاص عن فيروس الورم الحليمي البشري. يمكن إجراؤه كاختبار مستقل أو مع اختبار مسحة عنق الرحم.

بمجرد أن تبلغ من العمر 30 عامًا ، يمكنك الاستمرار في إجراء اختبار عنق الرحم كل 3 سنوات إذا كانت النتائج طبيعية أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري كل 5 سنوات إذا كانت النتائج طبيعية ، أو يمكنك الحصول على اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري معًا كل 5 سنوات إذا كانت النتائج طبيعية.

يمكن أن تساعد اللقاحات والفحص المناسب في الوقاية من سرطان عنق الرحم واكتشافه. اتخذ الخطوات اللازمة لحماية نفسك.

مصدر المعلومات موقع Blogc.