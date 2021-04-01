استقبال عدد أكبر من التخصصات العام المقبل.. هكذا طورت جامعة الجلالة من برامجها لمواكبة سوق العمل.. تقديم شهادات معتمدة من مصر والخارج

جامعة الجلالة: سنستقبل الطلاب ببرامج عالمية جديدة العام الدراسي المقبل

جامعة الجلالة: نسعى لاستقبال طلاب اكثر ببرامج جديدة بالعام الدراسي المقبل .. وزيادة استيعاب السكن الجامعي





تعد جامعة الجلالة صرحا تعليميا كبيرا أصبحت تتوجه له الجهات العالمية قبل افتتاحه مع بداية العام الدراسي الجاري، فقد نالت الجامعة اهتمام الرئيس ووزارة التعليم العالي ، بالإضافة إلى عدد من الوزارات التي ساندت انطلاقها.

ومع بداية العام الدراسي الذي أنطلق 17 أكتوبر الماضي استقبلت جامعة الجلالة ما يزيد على 2000 طالب، كما تم إجراء اختبارات القبول للالتحاق بالجامعة إلكترونيًا، والتي تكون في اللغة الإنجليزية والامتحانات التخصصية.

قال الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنه مع بدء العام الدراسي الجديد سيكون هناك إقبالا كبيرا من الطلاب وسيتم اسقبال الطلاب في برامج جديدة سيتم فتحها فتح برامج أكثر بالعام الدراسي الجديد ومنها برامج دولية، بالاضافة إلى أن السكن الجامعي سيزيد من استيعاب الطلاب المغتربين مشيرا إلى انه سيكون هناك تطور ملحوظ مع بداية كل فصل دراسي وليس كل عام.

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واضاف "ابو المعاطي" ، لموقع صدى البلد أن الجامعات الأهلية تعد جميعها منظومة واحدة منها الجلالة وجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة، مشيرأ إلى أن الجميع يعمل بنفس الفكر واللوائح حيث أنه متشابهة بشكل كبير فكل جامعة تتميز ببعض البرامج الخاصة بها، مشيرا إلى انه ضمن الشروط الموجودة في قرار رئيس الجمهورية للإنشاء بعمل هذه الجامعات توأمة مع جامعات أجنبية ذات قيمة عالية.

وأشر "أبو المعاطي"، لموقع "صدى البلد" ، إلى أن جميع الطلاب واولياء الأمور يبحثون عن ما يقدم تعليم جيد متطور يرقى إلى المستوى العالمي ولكن داخل مصر وبمصروفات مناسبة وخاصة أن هذه الجامعات لا تهدف للربح فجميع هذه المصروفات تعود لتضخ مرة أخرى في الجامعة لذا ذلك كان السبب الرئيسي لوجود إقبال من العام الأول لها.

وان قد أكد أن مجلس جامعة الجلالة وافق على التعاون مع جامعة أريزونا في أمريكا، والتي هي ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم وسنقبل طلابا في البرامج كمرحلة أولى وسيحصل هؤلاء على شهادة معتمدة من جامعة الجلالة والمجلس الأعلى للجامعات وشهادة من الجامعة الأجنبية.

وأوضح أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن ما يقدم تعليم جيد متطور يرقى إلى المستوى العالمي، ولكن داخل مصر وبمصروفات مناسبة، خاصة أن هذه الجامعات لا تهدف للربح، فجميع هذه المصروفات تعود لتضخ مرة أخرى في الجامعة، لذا ذلك كان السبب الرئيسي لوجود إقبال من العام الأول لها.

قال الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بعمل رئيس جامعه الجلالة الاهلية، إن أكبر فترة زمنية في قدرة الطالب على الاستيعاب هي المرحلة ، التي تبدأ منذ صغره ليصل إلى التعليم العالي، ولذا في حالة أن انتظرنا هذه الفرصة للتعليم سيمتلك الطالب أعلى قدرات وكفاءات.

وأضاف "حيدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن كل ذلك دفعنا إلى انشاء جامعات تضاهي الجامعات العالمية وتكون قادرة على تمكن الخريج من أن يعمل وفق الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع: "ملتقى التعليم العالي أنه يجمع كل هذه الجامعات ليتنافسوا ويقدموا افضل مالديهم لتقديم أفضل البرامج التعليمية للطلاب ".