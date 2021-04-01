ماذا يحدث للجسم عند تناول المياه القلوية

يمكن أن يساعد تناول المياه القلوية في إبطاء عملية الشيخوخة، وتنظيم مستوى الحموضة في الجسم ، ومنع الأمراض المزمنة مثل السرطان، ولكن ما هو بالضبط الماء القلوي، وماذا يفعل في الجسم؟





تحتوي المياه القلوية على مستوى حموضة أعلى من مياه الشرب العادية، لهذا السبب، يعتقد بعض المدافعين عن المياه القلوية أنها يمكن أن تحيد الحمض في جسمك.





كما تحتوي المياه القلوية أيضًا على معادن قلوية وإمكانية تقليل الأكسدة السلبية (ORP). ORP هو قدرة الماء على العمل كمضاد للأكسدة، كلما كانت قيمة ORP أكثر سلبية، زادت مضادات الأكسدة.





كما تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء القلوي المتأين قد يكون لها فوائد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، وارتفاع الكوليسترول في الدم.

