مواجهات طاحنة.. تعرف على أبرز مباريات إبريل النارية

يشهد شهر إبريل الحالي العديد من المواجهات النارية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مباريات شهر إبريل الناري:
الدوري المصري:
الزمالك - الأهلي، 18 إبريل
الدوري الإنجليزي:
ليفربول -آرسنال، 3 إبريل
مانشستر يونايتد - توتنهام، 11 إبريل
نصف كأس الاتحاد الإنجليزي:
مانشستر سيتي - تشيلسي، 17 إبريل
نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:
مانشستر سيتي - توتنهام، 25 إبريل
الدوري الإسباني:
ريال مدريد - برشلونة، 10 إبريل
نهائي كأس إسبانيا:
برشلونة - أتلتيك بلباو، 17 إبريل
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:
ليفربول- مدريد ليفربول، مباراة الذهاب 6 إبريل، ولقاء العودة 14 إبريل
مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند، مباراة الذهاب 6 إبريل، ولقاء العودة 14 إبريل
بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان، مباراة الذهاب 7 إبريل، ولقاء العودة 13 إبريل
بورتو - تشيلسي، مباراة الذهاب 7 إبريل، ولقاء العودة 13 إبريل