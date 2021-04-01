مواجهات طاحنة.. تعرف على أبرز مباريات إبريل النارية









ويستعرض " صدى البلد" أبرز مباريات شهر إبريل الناري:





الدوري المصري:

الزمالك - الأهلي، 18 إبريل





الدوري الإنجليزي:

ليفربول -آرسنال، 3 إبريل





مانشستر يونايتد - توتنهام، 11 إبريل





نصف كأس الاتحاد الإنجليزي:

مانشستر سيتي - تشيلسي، 17 إبريل





نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:





مانشستر سيتي - توتنهام، 25 إبريل





الدوري الإسباني:





ريال مدريد - برشلونة، 10 إبريل





نهائي كأس إسبانيا:





برشلونة - أتلتيك بلباو، 17 إبريل





ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:





ليفربول- مدريد ليفربول، مباراة الذهاب 6 إبريل، ولقاء العودة 14 إبريل





مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند، مباراة الذهاب 6 إبريل، ولقاء العودة 14 إبريل





بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان، مباراة الذهاب 7 إبريل، ولقاء العودة 13 إبريل





بورتو - تشيلسي، مباراة الذهاب 7 إبريل، ولقاء العودة 13 إبريل





يشهد شهر إبريل الحالي العديد من المواجهات النارية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.