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رياضة

مواجهات طاحنة.. تعرف على أبرز مباريات إبريل النارية

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:37 م
صدى البلد
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محمد السعيد
يشهد شهر إبريل الحالي العديد من المواجهات النارية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.


ويستعرض " صدى البلد" أبرز مباريات شهر إبريل الناري:

الدوري المصري:
الزمالك - الأهلي، 18 إبريل

الدوري الإنجليزي:
ليفربول -آرسنال، 3 إبريل

مانشستر يونايتد - توتنهام، 11 إبريل

نصف كأس الاتحاد الإنجليزي:
مانشستر سيتي - تشيلسي، 17 إبريل

نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:

مانشستر سيتي - توتنهام، 25 إبريل

الدوري الإسباني:

ريال مدريد - برشلونة، 10 إبريل

نهائي كأس إسبانيا:

برشلونة - أتلتيك بلباو، 17 إبريل

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

ليفربول-  مدريد ليفربول، مباراة الذهاب 6 إبريل، ولقاء العودة 14 إبريل

مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند، مباراة الذهاب 6 إبريل، ولقاء العودة 14 إبريل

بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان، مباراة الذهاب 7 إبريل، ولقاء العودة 13 إبريل

بورتو - تشيلسي، مباراة الذهاب 7 إبريل، ولقاء العودة 13 إبريل

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