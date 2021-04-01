وزير النقل : الإنسان لا يموت من الجوع أو قلة النوم لو عمل طوال ٢٤ ساعة

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه تولى مسؤولية الوزارة في ظروف صعبة وأن هيئة السكة الحديد بها العديد من المرافق الحيوية والعامل البشري يحتاج شغل كثير ما بين تدريب وتعليم وتثقيف ثم نبحث أموره المالية فالأولى إصلاح المرفق وبحث المشاكل لإصلاحها ثم نتحدث عن المرتبات والحوافز .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بنادي السكة الحديد بطنطا بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات الهيئة والعاملين لشرح خطة التطوير في المرحلة القادمة .
وأضاف الوزير إن الإنسان لا يموت من الجوع أو قلة النوم حتى لو عمل طوال ٢٤ ساعة ولكن الإنسان الحر يمكن أن يموت من كلمة تقال عليه واتهامه بالفساد أو التسبب في موت شخص أو أن يكون السبب وإذا كنا السبب في موت بني آدم ننام ازاى مشيرا أن الحل عند توفير الإمكانيات المادية وأن نتعاون ونصلح من أنفسنا أولا حتى لا تتكرر الحوادث بسبب الإهمال ونتمنى ألا تحدث حوادث بالطرق ولكي نطور من أنفسنا لابد أن نتعاون جميعا والتطوير لا يتم إلا بالعاملين فيه