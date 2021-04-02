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تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للراغبين التقديم في المؤتمرات الأكاديمية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « دليل للعروض التقديمية  في المؤتمرات الأكاديمية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  أن عقد هذه الورش يأتى  تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى  توفر  مخرجاته حلولًا واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة فاطمة إسماعيل، كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها - جامعة حلوان.

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خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:
-  لمحة عامة: أنواع العروض.

-  ندوة / حلقة نقاش.

- جلسات المائدة المستديرة.

- جلسات الملصق.

- صواميل ومسامير إنشاء ملصق علمي فعال.

أوضح الدكتور محمد القصاص أن  وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.

وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين بالمشاركة في المؤتمرات العلمية.

تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 3 ابريل 2021، فى تمام الساعة 06:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/81205736155?pwd=SkRLWWlRVnA1KzBubGpYRVpIVTBqZz09

Meeting ID: 812 0573 6155
Passcode: 124326
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