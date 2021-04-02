ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر هي أمي نيلها هو دمي .. لـ عفاف راضي ونجلتها مي كمال

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:01 ص
مي كمال
مي كمال
Advertisements
البهي عمرو
أشعلت الفنانة عفاف راضي، حماس جمهور معكم وذلك عندما قامت بغناء أغنية   مصر هي أمي نيلها هو دمي مع نجلتها المطربة الشابة مي كمال، كما غنت أغنية وبتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه ؟ ومجموعة كثيرة من الأغاني.

كما أبهرت الفنانة عفاف راضي، حماس جمهور معكم وذلك عندما قامت بغناء أغنية يلا بينا مع نجلتها المطربة الشابة مي كمال.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها سعيد بدخول نجلتها مجال الغناء.

وتابعت عفاف راضي، إنه تم تكريمها من السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنها سعيدة بتكريم بلدها لها.

وأكدت أنها علمت بالتكريم من نقابة الموسيقيين، بعد اتصالات من مكتب الرئاسة.

ولفتت إلى أنه تم تكريمها من قبل أكثر من مرة، لكن التكريم من مصر ومن الرئاسة أمر مختلف، وعظيم.

وأشارت إلى أنه تقدم الشكر لكل من تذكرها بهذه اللقطة والحدث الكبير. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يارب يخليهولنا.. كلمات مؤثرة من أحمد عدوية عن الكينج .. فيديو

إسعاد يونس ترقص على أغنية الشمندورة لـ محمد منير .. فيديو

عفاف راضي وابنتها مي كمال ضيوف برنامج معكم منى الشاذلي .. الخميس المقبل

رد فعل عفاف راضي بعد تكريمها من الرئاسة

يلا بينا.. دويتو عفاف راضى و نجلتها مي كمال

عفاف راضي: بليغ حمدى تبنى صوتي 5 سنوات

ترشيحاتنا

ليلى علوي ويسرا الأبرز .. هؤلاء النجوم سيشاركون في موكب المومياوات الملكية

قالت باكية أنا في اختبار صعب.. رضوى الشربيني تتلو آيات قرآنية على الهواء.. فيديو

عرضه للبيع .. سيف زاهر يكشف موقف بيراميدز من رحيل أحمد فتحي .. فيديو

بملابس كلاسيك.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالهما

هاني سعيد يكشف حقيقة خلافه مع أحمد فتحي وموقف ميدو من بيع الجوكر

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تمتنع عن نطق اسم زوجها على مدار 3 سنوات.. لهذا السبب

بعد فراق أكثر من عام .. لحظات مؤثرة لاجتماع شمل أم مسنة ونجلها لأول مرة .. شاهد

لأسباب مجهولة.. إطلاق نار يودي بحياة ملكة جمال سابقة أمام بيتها