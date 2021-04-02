مصر هي أمي نيلها هو دمي .. لـ عفاف راضي ونجلتها مي كمال

أشعلت الفنانة عفاف راضي، حماس جمهور معكم وذلك عندما قامت بغناء أغنية مصر هي أمي نيلها هو دمي مع نجلتها المطربة الشابة مي كمال، كما غنت أغنية وبتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه ؟ ومجموعة كثيرة من الأغاني.



كما أبهرت الفنانة عفاف راضي، حماس جمهور معكم وذلك عندما قامت بغناء أغنية يلا بينا مع نجلتها المطربة الشابة مي كمال.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها سعيد بدخول نجلتها مجال الغناء.





وتابعت عفاف راضي، إنه تم تكريمها من السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنها سعيدة بتكريم بلدها لها.





وأكدت أنها علمت بالتكريم من نقابة الموسيقيين، بعد اتصالات من مكتب الرئاسة.





ولفتت إلى أنه تم تكريمها من قبل أكثر من مرة، لكن التكريم من مصر ومن الرئاسة أمر مختلف، وعظيم.





وأشارت إلى أنه تقدم الشكر لكل من تذكرها بهذه اللقطة والحدث الكبير.