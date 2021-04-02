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محافظات

مصرع اثنين وإصابة 3 أشخاص بالتسمم عقب تناول وجبة أسماك في بورسعيد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:27 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
لقى اثنين من الصيادين مصرعهم وأصيب 3 آخرين بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة أسماك على مركب داخل ميناء الصيد. 

استقبل مستشفى السلام بورسعيد جثتين لكلًا من: السيد الغريب أبو العلا، 21 عامًا، وأحمد كامل عضروس، 19 عامًا، و3 مصابين وهم: محمد كامل محمود، 22 عامًا، ومحمد السيد شاهين، 22 عامًا، وأحمد ابراهيم محمود، 22 عامًا، إثر إصابتهم بالتسمم نتيجة تناول وجبة أسماك على مركب داخل ميناء الصيد.  

وجرى وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، كما يجري تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.
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