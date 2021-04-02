مصرع اثنين وإصابة 3 أشخاص بالتسمم عقب تناول وجبة أسماك في بورسعيد

لقى اثنين من الصيادين مصرعهم وأصيب 3 آخرين بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة أسماك على مركب داخل ميناء الصيد.





استقبل مستشفى السلام بورسعيد جثتين لكلًا من: السيد الغريب أبو العلا، 21 عامًا، وأحمد كامل عضروس، 19 عامًا، و3 مصابين وهم: محمد كامل محمود، 22 عامًا، ومحمد السيد شاهين، 22 عامًا، وأحمد ابراهيم محمود، 22 عامًا، إثر إصابتهم بالتسمم نتيجة تناول وجبة أسماك على مركب داخل ميناء الصيد.



