بعد افتتاحها .. الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء المصرية يوضح تفصيليا فكرة المشروع .. فيديو

قال الدكتور عمرو ممدوح ، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية ، إن الرؤية لعمل هذا المشروع ترجع إلى الرئيس السيسي والقيادة السياسية ، بإنشاء مدينة متكاملة للدواء على أعلى مستوى من التكنولوجيا، ومعايير الجودة ، وتكون أحد أذرع الدولة في توفير دواء آمن وفعال ، بالإضافة إلى أن يكون في متناول جميع فئات المجتمع .

وأضاف " عمرو ممدوح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه بالفعل تم إنشاء هذا الطرح ، بحيث تكون كافة الخطوط المنتجة داخله مميكنة ، أي أن التدخل البشري قليل أثناء عملية الإنتاج .

وأشار الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية ، إلى أن من بداية العملية الإنتاجية حتى نهايتها ، فهي عبارة عن مكن مميكن ، يتم برمجته بحيث لا يوجد أي تدخل بشري أثناء العمليات الإنتاجية كلها .

وأكد " ممدوح " ، أن كل معايير الجوة ، وكل معايير التكنولوجيا الحديثة في صناعة الدواء ، وكل الماكينات التي تم استخدامها في هذا الطرح من شركات لها علامة فارقة في صناعة الدواء ، وبالتالي يكون الإنتاج على أعلى مستوى .

وأوضح ، أن الهدف من تقليل التدخل البشري في هذا المشروع هو العمل على جودة المنتج ، وتقليل أي خطأ بشري ، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى إنتاج منتج على أعلى مستوى من الجودة ، أي منتج يضاهي الشركات العالمية في الجودة والفعالية والآمان .