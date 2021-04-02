أخيرا .. آبل تستجيب لمستخدمي آيفون في روسيا

قررت شركة آبل الأمريكية أخيرًا بشكل رسمي عرض كافة التطبيقات المعتمدة من قبل السلطات الروسية لمستخدمي آيفون و آيباد، بعدما كانت ترفض ذلك مسبقًا بشكل واضح، إلا أنها رضخت فى النهاية للضوابط الروسية الجكومية.





و بحسب موقع إنجادجيت التقني، ستظهر أولاّ هذه التطبيقات مصدق عليها من الحكومة الروسية ، قبل أن يثبتها المستخدمون على هواتف "آيفون" الخاصة بهم، ومنها البريد الإلكتروني "ميل.آر يو"، نظام الدفع "إم آي آر"، والشبكات الاجتماعية الروسية، و "كاسبرسكي لاب" لمكافحة الفيروسات.





و سيجري التثبيت المسبق الإلزامي للتطبيقات الروسية على أجهزة آبل عند تنشيطها في روسيا، بداية من أول شهر أبريل الجاري، حيث كشفت وزارة الصناعة الرقمية عن مع آبل بصدد ذلك.





ليظهر للمستخدم عند تفعيل آيفون لأول مرة مربع لتثبيت التطبيقات من القائمة المعتمدة من الحكومة الروسية على إعدادات هاتفه، ويمكن عدم التثبيت بإلغاء تحديد المربعات الموجودة أمام التطبيقات المعنية على أجهزة iPhone أو iPad.



