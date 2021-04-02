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تكنولوجيا

أخيرا .. آبل تستجيب لمستخدمي آيفون في روسيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:00 ص
أخيرًا.. آبل تستجيب
أخيرًا.. آبل تستجيب لمستخدمي آيفون فى روسيا
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قسم التكنولوجيا
قررت شركة آبل الأمريكية أخيرًا بشكل رسمي عرض كافة التطبيقات المعتمدة من قبل السلطات الروسية لمستخدمي آيفون و آيباد، بعدما كانت ترفض ذلك مسبقًا بشكل واضح، إلا أنها رضخت فى النهاية للضوابط الروسية الجكومية.

و بحسب موقع إنجادجيت التقني، ستظهر أولاّ هذه التطبيقات مصدق عليها من الحكومة الروسية، قبل أن يثبتها المستخدمون على هواتف "آيفون" الخاصة بهم، ومنها البريد الإلكتروني "ميل.آر يو"، نظام الدفع "إم آي آر"، والشبكات الاجتماعية الروسية، و "كاسبرسكي لاب" لمكافحة الفيروسات.

و سيجري التثبيت المسبق الإلزامي للتطبيقات الروسية على أجهزة آبل عند تنشيطها في روسيا، بداية من أول شهر أبريل الجاري، حيث كشفت وزارة الصناعة الرقمية عن مع آبل بصدد ذلك.

ليظهر للمستخدم عند تفعيل آيفون لأول مرة مربع لتثبيت التطبيقات من القائمة المعتمدة من الحكومة الروسية على إعدادات هاتفه، ويمكن عدم التثبيت بإلغاء تحديد المربعات الموجودة أمام التطبيقات المعنية على أجهزة iPhone أو iPad.

وفقًا لقانون حماية حقوق المستهلك الروسي في عام 2019، يجب تثبيت البرامج الروسية على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بدءًا من أبريل2021، ومنها المتصفحات، مكافحة الفيروسات، الخرائط، المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، والكثير.
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