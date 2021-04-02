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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2 -4- 2021.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:29 ص
العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية
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محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة  2- 4-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 18.51 جنيه للبيع و18.32 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.75 جنيه للبيع و21.52 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.15 للشراء.

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.05 جنيه للبيع و48.91 جنيه للشراء.
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