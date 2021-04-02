ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف المدنيين في السعودية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:26 ص
الإمارات
الإمارات
Advertisements
أمينة الدسوقي

اعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.


وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نشرته صحيفة الاتحاد أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستي

الإمارات: نقف مع السعودية ضد أي تهديد يطال أمنها

ضد هجمات الحوثي.. الإمارات تتضامن مع السعودية: أمننا لا يتجزأ

الإمارات تدعو لاتخاذ موقف حاسم إزاء هجمات الحوثيين على السعودية

تحد سافر للمجتمع الدولي.. الإمارات تدين هجوم ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية

‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط فى السعودية بطائرة مفخخة

ترشيحاتنا

هل يجوز ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟.. الإفتاء تجيب

أوس أوس يهنئ سارة درزاوى بعيد ميلادها

بشأن الاحترام.. محمد محسن يوجه رسالة لمتابعيه عبر تويتر

رد الإفتاء على شخص ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات خوفا من كورونا

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي