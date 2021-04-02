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أخبار البلد

من بينهم 26 من ذوى الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 1260 شابًا بالبحيرة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:31 ص
محمد سعفان وزير
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1260  شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 20 فرصة عمل ، فضلًا عن إستخراج 3138 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة ، فضلًا عن صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود بإجمالي 20 ألف جنيه ، و 11 منحة زواج بمبلغ 33 ألف جنيه ، و 10 منحة وفاة بمبلغ 36 ألف جنيه  ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 89 ألف جنيه لـ 31 عاملا ً من المسجلين ، بالإضافة إلى صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3576 عاملًا من المسجلين بإجمالي مليون و 788 ألف جنيه  .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 464 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 24 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وعقد 8 ندوات توعية عمالية ، و 4 ندوات توعية سكانية ، فضلًا عن بحث 21 شكوى عمالية و 11 شكوى نقابية ، وتجديد 4 تراخيص عمل أجانب  لـ 4 فلسطينيين من الادارة المختصة  .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  66 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 3 شكاوى في نفس المجال ، والتفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد .
 


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