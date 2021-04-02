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أخبار العالم

رسالة عاجلة من الرئيس الأمريكي لـ مرشحي الانتخابات الفلسطينية.. تفاصيل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:57 ص
رسالة عاجلة من الرئيس
رسالة عاجلة من الرئيس الأمريكي لمرشحي الانتخابات الفلسطينية
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سمر صالح
بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة عاجلة إلي مرشحي الانتخابات الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن واشنطن أكدت أهمية أن ينبذ المرشحون في الانتخابات الفلسطينية العنف والإرهاب وأن يعترفوا بحق إسرائيل في الوجود.

وأقر المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس بأن الوزير انتوني بلينكن لم يتحدث بعد مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن، ولكنه أوضح ان الولايات المتحدة تولي أهمية للحوار مع القيادة الفلسطينية وعاد أكد برايس معارضة واشنطن لتوسيع المستوطنات وضم مناطق. 

يشار الى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصدرت بيانا أوضحت فيه أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضا "محتلة" من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح. الأمر الذي يختلف كليا عن طريقة تعامل ادارة ترامب (السابقة) مع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. 
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