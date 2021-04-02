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سيارات

شاهد.. سباق تسارع بين كيا EV6 وبورش 911 ولامبورغيني أوروس وفيراري

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:28 م
سباق تسارع بين كيا
سباق تسارع بين كيا EV6 وبورش 911 ولامبورغيني أوروس وفيراري
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اشرف عطية
شاركت كيا EV6 الكهربائية الجديدة كليًا في سباق تسارع ضد بعض أسرع السيارات الخارقة في الساحة حاليًا، بورش 911 ومرسيدس AMG GT وفيراري كاليفورنيا ولامبورغيني اورورس ومكلارين 570S.

نتيجة السباق هو تفوق سهل لكيا EV6 على جميع المنافسين ما عدا المكلارين.. وهو أول إثبات لإمكانات التسارع المذهلة للكروس أوفر الجديدة.

وتم اختيار فئة GT الأعلى أداءً في مجال EV6، بقوة إجمالية 577 حصان وعزم 740 نيوتن متر وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.5 ثانية فحسب ونظام دفع كلي.

وستتوفر EV6 بعدة فئات أخرى، أولهم بمحرك كهربائي منفرد بقوة 170 حصان وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي، مع فئة أخرى بمحركين كهربائيين وقوة إجمالية 235 حصان وعزم 605 نيوتن متر ودفع كلي.

بعض الفئات ستكون مزودة ببطارية 77.4 كيلوواط\س كبيرة الحجم بمدى 510 كيلومتر للشحنة وقوة تتراوح بين 225 و321 حصان لفئات الدفع الخلفي والكلي.

ظهرت السيارة كيا kia ev6 الكهربائية الجديدة في أول صور رسمية لها على أرض الواقع، وتبدو السيارة أنيقة ومختلفة عن أي سيارة كيا أخرى في السوق حاليًا، مع العلم أن هذه هي نسخة GT الأعلى أداءً بمعدلات تسارع وأداء مذهلة.

ستطرح كيا سيارتها الكهربائية  الجديدة كيا kia ev6 في أسواق عالمية محددة في نهاية العام الجاري، بمبيعات أمريكية سنوية متوقعة 20,000 وحدة، ومبيعات عالمية متوقعة 100,000 وحدة كل عام.
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