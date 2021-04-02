بـ الكمامة السوداء.. دينا تواسي جومانا مراد في وفاة ابنتها

وشارك في واجب العزاء، كل من " ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، نهال عنبر، دينا، سوزان نجم الدين، كندة علوش، أحمد رزق، درة، وفاء عامر، إنجي علاء، أشرف زكي، هاني شاكر"، إضافة إلى عدد من الأصدقاء والمعارف.





وكانت جومانا مراد قد أعلنت عن وفاة ابنتها من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".





وتابعت جومانا مراد: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".