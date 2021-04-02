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فن

بـ الكمامة السوداء.. دينا تواسي جومانا مراد في وفاة ابنتها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:59 م
دينا
دينا
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محمد نحلة
قدم عدد كبير من نجوم الفن، واجب العزاء، للفنانة جومانا مراد، في وفاة ابنتها «ديانا»، وكانت الفنانة دينا، بين الحضور؛ للعزاء، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث جاءت مرتدية كمامة سوداء. 

وشارك في واجب العزاء، كل من " ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، نهال عنبر، دينا، سوزان نجم الدين، كندة علوش، أحمد رزق، درة، وفاء عامر، إنجي علاء، أشرف زكي، هاني شاكر"، إضافة إلى عدد من الأصدقاء والمعارف. 

وكانت جومانا مراد قد أعلنت عن وفاة ابنتها من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت جومانا مراد: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".
بـ الكمامة السوداء.. دينا تواسي جومانا مراد في وفاة ابنتها
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