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إبراهيم عيسى: تطعيمات كورونا لا تفطر الصائم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:24 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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داليا أحمد

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر استقبلت، حتى يوم 31 مارس 2021، 3 شحنات من لقاح ساينوفارم بإجمالي 680 ألف جرعة، و900 ألف جرعة من  لقاح استرازينكا.

 

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك 400 ألف جرعة من ساينوفارم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المواطن الذي خضع للتطعيم من لقاح كورونا الفترة المقبلة سيحصل على الجرعة الثانية من اللقاح خلال شهر رمضان، قائلا: "التطعيم مبيفطرش.. عشان محدش يسأل".

 

وأوضح أنه وخلال تلقيه للقاح قبل يومين حصل على اللقاح الصيني ساينوفارم، مؤكدًا أن الحصول على لقاح كورونا واجب والتردد في الحصول عليه ضعف وتهاون في حق الدولة.

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