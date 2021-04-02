بنظام الحجز المسبق .. دير السيدة العذراء بجبل أخميم يعلن شروط حضور القداسات

أعلن دير السيدة العذراء بجبل أخميم اعتذاره عن استقبال الزوار وطالبي الخلوة من يوم الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير السيدة العذراء بجبل أخميم أنه سيسمح بالزيارة للمشاركة في صلاة القداسات أيام الجمعة والسبت والأحد فقط بنظام الحجز المسبق.

ونوه البيان إلى ضرورة التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل دقة وذلك حرصا على سلامة الجميع.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم محاضرة بعنوان الرحمة، اليوم الجمعة، في اللقاء السنوي لمشرفي ومشرفات بيوت الاغتراب وأمناء خدمة المغتربين والذي نظمته اللجنة المجمعية لبيوت الاغتراب، المتفرعة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس، في الأنافورة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، أمس واليوم.

حضر المحاضرة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وقدم كل منهم محاضرة خلال يومي اللقاء بالإضافة إلى نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة الذي قدم افتتاحية اللقاء أمس.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بتذكار ظهور السيدة العذراء مريم على قباب كنيستها في منطقة الزيتون في الثاني من أبريل عام 1962 في عهد قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الكرسي السكندري.

وحسب كتاب السنكسار الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإنه في مساء مثل هذا اليوم من سنة 1684 للشهداء الموافق الثلاثاء الثاني من شهر أبريل سنة 1968 لميلاد السيد المسيح ، فى عهد البابا كيرلس السادس المائة والسادس عشر من باباوات الإسكندرية ، بدأت سيدتنا كلنا وفخر جنسنا مريم العذراء تتجلى فى مناظر روحانية نورانية فى وعلى قباب الكنيسة المدشنة باسمها الطاهر فى حدائق الزيتون من ضواحي مدينة القاهرة.

وتوالى هذا التجلي فى ليال متعاقبة بصورة لم يعرف لها نظير فى الشرق أو في الغرب ، ويطول هذا التجلي فى بعض الليالي الى بضع ساعات دون توقف أمام عشرات الألوف من البشر من جميع الأجناس والأديان، والكل يراها بعيونهم، ويشيرون إليها ويستشفعون بها فى ترتيل وابتهال ودموع وتهليل وصلاة وهى تنظر إلى الجماهير نظرة حانية، ترفع أحيانا كلتا يديها لتباركهم من جميع الاتجاهات.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقتها وبعد مرور 32 يوما من تعاقب الظهور بيانا جاء فيه، منذ مساء يوم الثلاثاء 2 أبريل سنة 1968 الموافق 24 برمهات سنة 1684، توالى ظهور السيدة العذراء أم النور فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى باسمها بشارع طومانباى بحى الزيتون بالقاهرة .