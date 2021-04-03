تفاصيل مصرع سيدة تحت عجلات القطار بمركز إدكو

لقيت سيدة مصرعها، إثر سقوطها تحت عجلات القطار أمام مقابر المعدية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط سيدة تحت عجلات القطار أمام مقابر المعدية بمركز إدكو.





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انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع"مبروكة. ع. م" ٥٤ عاما ومقيمة بكوم الطرفاية إثر سقوطها من القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.