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ثقافة

وزير السياحة ورئيس منظمة اليونسكو في جولة بالمتحف المصري بالتحرير

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:57 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، بالمتحف المصري بالتحرير، أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، فور وصولهم إلى القاهرة في زيارة تستغرق ٤ أيام، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها لها الوزير للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه غدًا السبت ٣ أبريل الجاري. 

وقام الوزير برفقة رئيس منظمة اليونسكو بجولة داخل المتحف المصري بالتحرير، قاموا خلالها بمتابعة عملية تجهيز المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غدًا في الموكب الأسطوري لبدء رحلتهم الأخيرة التي ستجوب شوارع القاهرة وصولًا إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية. 

كما قاموا خلال الجولة بزيارة قاعة یویا وتویا بعد تطويرها، وقاعة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالإضافة إلى زيارة القاعة التي كان يُعرض بها المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غدًا والقطع الأثرية التى تم وضعها بالقاعة بدلًا منها والتى تتضمن عدد من الخبيئات الأخرى منها خبيئة وادي الجُسس أوخبيئة كهنة آمون المعروفة بمقبرة باب الجسس والتي تعتبر أكبر مقبرة سليمة وجدت في مصر في القرن 19.

وقد أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن إعجابها البالغ بكافة مقتنيات المتحف ولا سيما كنوز الملك الذهبي توت عنخ أمون ومجموعتي یویا وتویا.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة السيدة أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها لمصر ستتضمن زيارات للعديد من المواقع الأثرية في مصر.
وزير السياحة ورئيس منظمة اليونسكو في جولة بالمتحف المصري بالتحرير
وزير السياحة ورئيس منظمة اليونسكو في جولة بالمتحف المصري بالتحرير
وزير السياحة ورئيس منظمة اليونسكو في جولة بالمتحف المصري بالتحرير
وزير السياحة ورئيس منظمة اليونسكو في جولة بالمتحف المصري بالتحرير
وزير السياحة ورئيس منظمة اليونسكو في جولة بالمتحف المصري بالتحرير
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