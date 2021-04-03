هنعوض أحزانا.. محمد منير: فخور بمشاركتي في موكب نقل المومياوات

أعرب الفنان محمد منير، عن سعادته وفخره بالمشاركة في موكب نقل المومياوات بأغنية جديدة، موضحا:" العالم اجمع سينبهر بالموكب العظيم".





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولي المصرية:"لي الشرف وفخور جدًا بالمشاركة في حفل نقل المومياوات بأغنية "أنا مصري"، والحفل يستحق إيقاف المرور من أجل الفراعنة".





وأوضح أن مصر لها مكانة عظيمة في كل دول العالم والمسلات المصرية منتشرة في أغلب عواصم العالم، مردفا:" اشكر القيادة السياسية وكل من ساهم في هذا الحدث".





وأكمل:" الإسبوع الماضي مرينا بظروف صعبة سواء كان حادث القطار أو السفينة وكلها كانت صعبة ولكن مرينا بها وغدًا سيعوض كل هذه الأحزان".



