ميدان التحرير يتزين قبل ساعات من انطلاق موكب نقل المومياوات الملكية.. فيديو

شهد ميدان التحرير أعمال تطوير وتزين كبيرة استعدادا للحدث التاريخي المرتقب الذي ينتظر ه ملايين المصريين والعالم كله غدا السبت في تمام الساعة السادسة باعتباره الحدث الأهم لعام 2021.





ورصدت عدسة صدى البلد ميدان التحرير فى أروع صوره، تزينه الأنوار من كافة الجوانب في انتظار انطلاق الموكب الملكى، لنقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية .





وواصل رجال الأمن مهامهم في تأمين المتحف المصري بميدان التحرير وذلك استعدادا لتأمين مراسم موكب نقل المومياوات الملكية ، حيث يكثف الفريق الأمني للمجموعة الإفريقية للأمن والحراسة الاجراءات الأمنية علي جميع الأصعدة ومختلف جنبات المتحف في حراسة مشددة للمومياوات المحددة للنقل والبالغ عددهم 22 مومياء من ملوك وحكام عصر الدولة الفرعونية الحديثة.









وأعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد غدا السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.





وذلك فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل.





ومن المقرر أن يتم غلق الطرق التالية:





غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو ، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.





غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال ، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى ، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.





غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م .





وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة ، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية