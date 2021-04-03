الخارجية الأمريكية: يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بإجراءات متساوية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون "بإجراءات متساوية".





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، اليوم السبت، إن: "الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي خلال اتصال هاتفي التحديات الأمنية الإقليمية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتطبيع العلاقات مع الدول ذات الأغلبية العربية والمسلمة".





وأضاف المتحدث: "أبلغ بلينكن نظيره الإسرائيلي إنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بإجراءات متساوية فيما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".



