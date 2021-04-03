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العجلات الحربية تحمل المومياوات الملكية في رحلتها الأخيرة

السبت 03/أبريل/2021 - 08:16 م
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
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عبد الخالق صلاح
خرجت المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسبقتها العجلات الحربية الفرعونية في إشارة أنها تحمي الملوك الفراعنة.


وظهرت مسلة ميدان التحرير بأنوار عالية براقة ترحب بـ مومميات الملوك الذين يمرون منه ليذهبوا في الرحلة الأخيرة لنقلهم لمتحف الحضارة بمصر القديمة.


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننى «أتطلع بكل الفخر والاعتزاز لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية».

وكتب «السيسي»، عبر  منشور على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ».

ودعا الرئيس، كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه طريق البناء والإنسانية.
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