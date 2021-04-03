قتلى وجرحى في تفجير انتحاري يستهدف مقهى بمقديشو

قتل 5 مدنيين بينهم طفل، اليوم السبت، في تفجير انتحاري بمقهى شعبي في مديرية شنجاني بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أعلنت الشرطة الصومالية.





وقال المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو إن "انتحاريًا فجر نفسه عند الساعة السابعة مساءً في مقهى وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري الذي فجر نفسه واصابة 4 آخرين"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجمات ضد قاعدتين عسكريتين في الصومال، حيث استهدف انتحاريان بسيارتين مفخختين موقعين للجيش في منطقة أوديجل وقرية باريير في مقاطعة شبيلي السفلى المضطربة.





وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية إن "مهاجمي حركة الشباب نفذوا هجومًا مركبًا على قاعدتين عسكريتين في إقليم شبيلي السفلى صباح السبت".



