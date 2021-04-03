مسلة شامخة و4 كباش حارسة.. المومياوات الملكية تجوب ميدان التحرير.. فيديو

بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف القومي للحضارة، قبل وصول المومياوات الملكية إلى المتحف من المتحف المصري بالتحرير .





ووصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر متحف الحضارة بالفسطاط لاستقبال موكب المومياوات الملكية.





وانطلق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».



