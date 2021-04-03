ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسلة شامخة و4 كباش حارسة.. المومياوات الملكية تجوب ميدان التحرير.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 08:18 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
Advertisements
هاني حسين - ابانوب نبيل - محمد زاهر
بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف القومي للحضارة، قبل وصول المومياوات الملكية إلى  المتحف  من المتحف المصري بالتحرير .

ووصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر متحف الحضارة بالفسطاط لاستقبال موكب المومياوات الملكية.

وانطلق  موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الملك سقنن رع يقود موكب المومياوات الملكية

لقطات جوية مبهرة تظهر إبداع المصريين في نقل المومياوات الملكية

ينتظر المومياوات الملكية.. متحف الحضارة بالفسطاط في أبهى صورة|شاهد

بعد وصوله متحف الحضارة.. السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية

السيسي يستمع لشرح عن متحف الحضارة من وزير الآثار .. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على الإسماعيلي.. والزمالك يهزم المولودية بـ الجزائر.. وعودة بعثة الأهلي

كسوة الكعبة ومفتاحها.. السيسى يشاهد أبرز معروضات متحف الحضارة المصرية.. فيديو

مواجهة نارية تنتظر الأهلى فى دور الثمانية بأبطال افريقيا .. تعرف على منافس حامل اللقب

سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على الاسماعيلي ويفوز 2-1 فى الدوري المصري

هدف قاتل وعقوبة مالية.. ملخص تعادل الأهلي مع المريخ السوداني

مجلة فرنسية: موكب المومياوات الملكية مشهد فرعوني مبهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع