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السيسي يستقبل الموكب الذهبي لملوك مصر..فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 08:47 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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آيات أحمد
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكب المومياوات الملكية فور وصولهم للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث وصلت منذ قليل، لمكانها الأخير للموكب بعدما خرج من المتحف المصري بالتحرير فى رحلته الاخيرة ليستقر فى متحف الحضارة المصرية. 

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة البدء منذ قليل لانطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى القديم فى رحلتهم الأخيرة إلى متحف الحضارة المصرية. 

وانطلق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون
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