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فن

تفاصيل أنشودة حفل نقل المومياوات الملكية.. ترانيم المهابة لايزيس

السبت 03/أبريل/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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محمد نبيـل- نجلاء سليمان
أعرب الدكتور ميسرة عبد الله حسين انه بتكليفه بالمراجعة اللغوية والتاريخية لانشودة حفل موكب نقل المومياوات الملكية بقيادة المبدع المايسترو نادر العباسى.

وقال إن الانشودة مختارات من ترانيم المهابة لايزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الاهرام.

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.
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