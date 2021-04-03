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وزير الآثار عن احتفال موكب المومياوات الملكية: دخلنا كل بيت

السبت 03/أبريل/2021 - 11:18 م
خالد العنانى
خالد العنانى
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حمزة شعيب
أعرب الدكتور خالد العناني ووزير الآثار، عن سعادته بنجاح احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتابع العناني خلال تصريحات خاصة لمراسل برنامج " مساء dmc": "حاولنا إخراجه بشكل حضاري مبهر"، مؤكدًا أن نقل المومياوات حدث مهم للترويج السياحي، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس منظمة اليونيسكو.

وأكمل: "نجح الحدث بالفعل في الترويج السياحي، ودخلنا كل بيت"، لافتا إلى أن بعض القنوات أرادت أن تدفع مقابل نقل الحدث لكن أصرينا على نقل البث مجانّا".

وانطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مستقره الأخير، المتحف القومى للحضارة، ويضم 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

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