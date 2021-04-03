وزير التموين يعلن أسعار الدواجن خلال رمضان والاستعداد للشهر الكريم





وقال المصيلحي، خلال تقرير عرضه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الاستهلاك يزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية يغطى الدولة من 3 لـ 4 أشهر.





وأضاف: سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز لتصبح متاحة أمام المواطنين خلال الفترتين الصباحية وبعد الافطار.





وأوضح وزير التموين، غدا سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان بحضور رئيس الوزراء في كل محافظات مصر، بإضافة 1000 جمعية، وعربات المنافذ المتحركة، 161 شادرا، 20 سلسلة من السلاسل التجارية.





وأكد وزير التموين، أن أسعار كيلو الدواجن ستكون 30 جنيها خلال شهر رمضان، وسيتم ضخ 100 طن يوميا.

كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تفاصيل استعداد الدولة لشهر رمضان الكريم.