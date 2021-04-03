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يسرا: "وزير الآثار كان بينام فى الشارع من أجل نقل المومياوات الملكية"

السبت 03/أبريل/2021 - 11:24 م
الفنان يسرا
الفنان يسرا
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البهي عمرو
قالت الفنان يسرا إنها سعيدة كونها جزءا من حفلة اليوم الخاصة بـ نقل المومياوات الملكية، الذى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن هذا الحدث يتم مرة واحدة، وأنها فخورة كونها جزءا من الحدث.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز إلى أنها تقدم الشكر لكل من وضع الثقة فيها، واختارها لتكون جزءا من الحفل.

وأكدت أنها تقدم تحية وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أعاد قيمة الحضارة المصرية للمصر، وجعل الجميع سعيد بحضارة بلده.

ولفت إلى أنهم يستعدون لهذا المشهد منذ 6 أشهر، وكشفت أن هناك مسئولين كثيرين قاموا بمجهود كبير، وأن وزير الثقافة والآثار الدكتور خالد العنانى كان ينام فى الشارع.

وتابعت: "الجميع كان يعمل من قلبه من أجل مصر، وأقسمت بالله أن اصدقائها فى الخارج فى فرح شديد بما تم فى مصر".
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