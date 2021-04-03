خبير المسح الضوئي : مشروع المومياوات أسهم في كشف حقيقة مقتل سقنن رع ونحر رمسيس الثالث

كشفت الدكتورة سحر سليم خبير المسح الضوئي للمومياوات الفرعونية أن مومياوات الملوك والملكات المنضمة تحت ولاية المملكة الحديثة في عصر مصر القديمة تمثل قمة الحضارة وقمة التحنيط ومن ثم فخر مصر.

تابعت في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلة : " ولهذه الاسباب بدأ فكرة مشروع المومياوات الملكية الذي دشنه الدكتور زاهي حواس في عام 2005 ولازال مستمرًا حتي الان ".





وكشفت أنه منذ تدشين هذا المشروع جرى دراسة وضع نحو 40 مومياء لملوك وملكات منهم 22 مومياء تم نقلها لمتحف الحضارة قائلة : " كان لازم ندرس وضع كل مومياء ونحدد نقاط ضعفها حتى يتم التعامل معها عبر المعمل الرائع المشرف على الترميم عبر تقديم الترميم والدعم اللازمين لتحسين أوضعهما والحفاظ عليهم من خلال الاشعة المقطعية ".





مضيفة انه تم بالفعل تقديم الدعم والترميم لمومياوتين على وجه التحديد هما مومياء رمسيس السادس وسبتاح تم إعادة الفحص بعد الترميم والصيانة لهما لتبيان مدى قدرتهما على تحمل رحلة النقل من موقع لاخر ".





وأوضحت أن تخصص اشعة الاثار يكشف جوانب عديدة من حياة الملوك والملكات عبر دراسة علمية لهذا الجسد المحفوظ ونحدد من خلالها السن والمرض إن أصيب والنوع إن لم يكن محددًا ذكرا أو أنثى أو حتى طريقة التحنيط أو التمائم الموجودة بجوار الجسد أو الثروات الذهبية أو طريقة الموت قائلة " هذه الدراسات العلمية أفادت في كتابة كتالوج المومياوات بكامل المعلومات وهي موثقة علميًا ومثبتة عبر تخصص الفحص المقطعيعبر الاشعة ".





وحول تعرض مومياء الملك " سقنن رع " للقتل قالت : " إستطعنا بواسطة الفحص العلمي ومعاينة جراحه تحديد نوع الاسلحة التي تعرض لها عبر مطابقتها مع الاسلحة الموجودة في المتحق ليس ذلك فقط بل وكواليس اليوم الاخير في حياته قبل وفاته ".





أكملت "اثبتت المعلومات العلمية الموثقة أنه هو من بدأ مواجهة الهكسوس قبل أن يكملها نجله الاصغر أحمس الاول ومن ثم يعتبر البحث العلمي والمعاينة والفحص بمابة إعادة لكتابة التاريخ كون أوراق التاريخ لم تنصف سقنن رع بإعتباره البوابة الاولى التي فتحت المواجهة مع الهكسوس ".



