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توك شو

المطربة ريهام عبد الحكيم تكشف كواليس مشاركتها في حفل نقل المومياوات.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 11:48 م
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
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إبراهيم القادري
قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن مشاركتي بالغناء في نقل المومياوات الملكية كان فخر عظيم لي مؤكدة أننا أخذنا عدة شهور للاستعداد إلي هذا الموكب وتأجله ساعدنا علي اخذ وقتنا في عمل العديد من البروفات .

وأضافت عبد الحكيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى" : أن المايسترو نادر عباسي بذل معنا مجهود كبير في البروفات مؤكدة أن الأوركسترا في هذا الحفل كان يضم معه 200 عازف .

وأوضحت المطربة ريهام عبد الحكيم  ، أن جميع الفنانين المشاركين في هذا الحفل لديهم تاريخ كبير في الأعمال الفنية وهذا لان حدث نقل المومياوات حدث ضخم وكان يجب أن تتماشي معه جميع الموسيقي والأغاني التي تم تقديمها .
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