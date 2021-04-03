المطربة ريهام عبد الحكيم تكشف كواليس مشاركتها في حفل نقل المومياوات.. فيديو

قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن مشاركتي بالغناء في نقل المومياوات الملكية كان فخر عظيم لي مؤكدة أننا أخذنا عدة شهور للاستعداد إلي هذا الموكب وتأجله ساعدنا علي اخذ وقتنا في عمل العديد من البروفات .





وأضافت عبد الحكيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى " : أن المايسترو نادر عباسي بذل معنا مجهود كبير في البروفات مؤكدة أن الأوركسترا في هذا الحفل كان يضم معه 200 عازف .



