حفل نقل المومياوات الملكية | الماضي والحاضر يتعانقان في لوحة مبهرة "صور"





وتميز الحفل الذي أقيم على جزأين في نفس التوقيت أحدهما كان مع تحرك الموكب من مدخل المتحف المصري بالتحرير، والثاني كان داخل متحف الحضارة بالفسطاط حيث عزفت الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي أنشودة "مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام" .





والمتابع للحفل وتحديدا لحظة تحرك المومياوات وما صاحبها من موكب يجد أن القائمين على الحفل أبهروا الجميع بما استخدموه من عناصر الفن من إضاءة وألوان وتشكيلات فنية ليخرج حفل الافتتاح في أبهى صورة تتطابق مع عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الضارب بجذوره فى تاريخ الإنسانية.





خطفت القاهرة أنظار وقلوب محبي الحضارة المصرية القديمة حول العالم من خلال حفل نقل المومياوات الملكية الذي اقيم مساء اليوم أثناء تحرك الموكب من متحف التحرير في طريقه إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط حيث يرقد الأجداد.

اسم الحدث والشعار المختار والديكورات والألوان وملابس المشاركين والفرق الموسيقية الرسمية للدولة والتشريفة الرسمية وشكل العربات الخاصة بنقل المومياوات بالإضافة إلى الأغاني التي تم إعدادها والكلمات القديمة المستخدمة لأول مرة في الغناء على المسرح والأفلام المعدة خصيصًا لهذا الحدث.





اللافت للنظر أن كافة فعاليات هذا الحدث من تنفيذ وإخراج المصريين، حيث شارك بالحفل ٣٥٠ طالبا وطالبة وأطفال ونجوم كبار إضافة إلى طلبة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان.





وتم تجميل الحوائط الخرسانية الموجودة في أماكن متفرقة على طول طريق سير الموكب برسم جداريات فنية تعتمد فكرة تصميمها على توثيق تراث الحضارة المصرية القديمة بطريقة فنية بكل ما تحمله من أصول فنية ومعان رمزية وتعبيرية بأسلوب فني حديث يتماشى مع مجتمعنا المصري المعاصر.





كما تم تجميل أحواض النباتات الموجودة بمتحف الحضارة برسومات تعكس مظاهر الفن في العصور التاريخية المختلفة بمصر، وتجميل بعض الأعمدة الرخامية بنحتها بنقوش أثرية، كما تم تصميم عدد من اللوحات التي توضح محتوى المتحف.





تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة؛ معلنا عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ"17 و18 و19 و20".