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ملحن موسيقي حفل المومياوات: قرأت الكثير عن كل ملك قبل تنفيذ العمل

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:01 ص
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
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حمزة شعيب
قال الموسيقار هشام نزيه ملحن ملحن موسيقى حفل موكب المومياوات الملكية، إنه قرأ كثيرًا وسمع عن تاريخ كل ملك مشارك بالموكب لكي يتمكن من إخراج موسيقى تليق بهم.

وتابع نزيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، أنه لحن المقاطع الموسيقية المصاحبة لـ موكب نقل المومياوات الملكية على مدار عدة أشهر.

ولفت إلي أنه حرص على أن تكون موسيقى الحفل قوية تعكس هيبة وجلال كل ملك من الـ 22 ملكًا الذين كانوا في الموكب المهيب، معقبًا: "في لحظات كنت عاوز الدنيا تسكت خالص والصمت دا يتحول أن الأرض تترج احتراما لعظمة الملوك".

وأشار إلي أن الكورال المصاحب للأوركسترا الموسيقية كان يغني نص هيروغليفي اختاره المايسترو نادر عباسي، مضيفًا أن الأوركسترا كانت تضم 200 عازف.

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