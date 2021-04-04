قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

تقترب النسخة جينيسيس G70 من الوصول إلى بعض أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد جينيسيس هي شركة تابعة لمجموعة هيونداي الكورية، والتي تتألق داخل الأسواق العالمية بالعديد من الإصدارات المتنوعة، والتي تتضمن عدة تجهيزات داخلية، بخلاف الأساليب التكنولوجية المتطورة.

تتوفر السيارة بخيارين من أوامر الانطلاق وهما خاصية الدفع الخلفي أو منظومة الدفع الرباعي للعجلات، كما ستضم حزمة من الوسائل الفنية و منها محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، متصل بشاحن توربيني، يستطيع على انتاج قوة قدرها 249 حصانا، و353 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بينما يأتي الخيار الآخر بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3300 سي سي، قادر على الدفع بقوة 365 حصان، و 510 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديدة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو بلغ قياسها 10.25 بوصة.

وتتكون الواجهة الأمامية من عدة شبكات هوائية متعددة المخارج، و مصابيح أمامية ئات شرائح ضوئية عريضة مزدوجة الأداء، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، و جنوط رياضية، و مقصورة فاخرة من الجلد، و منظومة عادم خلفية مزدوجة المخارج على الناحية اليمنى من السيارة.

ودعمت جينيسيس G70 بمنظومة متطورة من وسائل الأمن والحماية والتي تتضمن، مثبت سرعة SSC، و خاصية التنبيه عند خروج السيارة من المسار المحدد، و شاشة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD، و شاشة الرؤية المحيطة SVM، بالاضافة إلى خاصية تابعة النقاط. العمياء BCA، و برنامج تجنب الاصطدام الأمامي FCA.





وتستكمل حزمة الأمان بمنظومة AIR BAGS يبلغ عددها 10 وسائد، و قدر طول السيارة بنسبة بلغت 4.658 مم، وبعرض 1850 مم، مع ارتفاع كلي بلغ 1400 مم، و قاعدة عجلات بطول 2835 مم، وخزان وقود يسع لـ 60 لترًا.