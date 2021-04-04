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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ درة برفقة زوجها وعمرو دياب وغادة عادل

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:14 ص
صدى البلد
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ندى فكري
شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها صورة جديدة  من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت درة في الصورة برفقة زوجها والفنان عمرو دياب وغادة عادل، مما أثار إعجاب متابعيها.


وتشارك درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" الذي سيعرض في رمضان المقبل، وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.


وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والإنسانية.


المسلسل مأخوذ عن قصة الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.
شاهد.. أحدث ظهور لـ درة برفقة زوجها وعمرو دياب وغادة عادل
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