الإحصاء : 17.9% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يناير 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية لشهر يناير 2021.





وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.15 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2021 مقابل 3.85 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.9 ٪.





وكشفت النشرة عن أهم المؤشرات:





سجلت الصادرات إنخفاضا بنسبـة 8.4 ٪حيـث بلغـت 2.50 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجــات البتــرول بنسبة2.5 ٪، البترول الخام بنسبة 11.9 ٪،ملابس جاهزة بنسبة 8.0 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 2.3 ٪).





بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمـدة بنسبة 19.3٪ ، فـواكه طازجــه بنسبة 17.9 ٪ ، لدائـن بأشكالهـا الاوليــة بنسبة 11.5 ٪ ، سجاد وكليم 7.1 %).





وإنخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 13.9 ٪حــيث بلغـــت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق





ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(منتجات البترول بنسبة 9.5 % ، سيارات ركوب بنسبة 14.1 ٪ ، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبـــة 3.7 ٪، البترول الخام بنسبة 53.7 ٪ ).



