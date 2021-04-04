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اقتصاد

الإحصاء : 17.9% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يناير 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:15 ص
الصادرات
الصادرات
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية لشهر يناير 2021.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.15 مليــار دولار خـــلال شهر  يناير 2021 مقابل 3.85  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.9 ٪.

 وكشفت النشرة عن أهم المؤشرات:

سجلت الصادرات إنخفاضا بنسبـة  8.4 ٪حيـث بلغـت  2.50  مليــار دولار خـلال شهــر يناير  2021   مقابل 2.72  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجــات البتــرول بنسبة2.5  ٪، البترول الخام بنسبة 11.9 ٪،ملابس جاهزة  بنسبة 8.0  ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة  2.3 ٪).

بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمـدة بنسبة 19.3٪ ، فـواكه طازجــه  بنسبة  17.9 ٪ ، لدائـن بأشكالهـا الاوليــة بنسبة  11.5   ٪ ، سجاد وكليم 7.1 %).

وإنخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 13.9 ٪حــيث  بلغـــت  5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير  2021  مقابل 6.57   مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها: 
(منتجات البترول  بنسبة 9.5 % ،  سيارات ركوب  بنسبة  14.1 ٪ ، مواد اوليه من حديد او صلب  بنسبـــة 3.7  ٪، البترول الخام  بنسبة 53.7 ٪  ).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير2021  مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: ( فول صويا  بنسبة 162.4  ٪ ، ذرة بنسبــة  43.9  ٪, لدائن باشكالها الاولية  بنسبة  18.9  ٪، ادوية ومحضرات صيدلة  بنسبة   12.0 ٪  ).
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