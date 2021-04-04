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مرأة

بإطلالة كاجوال .. نور عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:21 ص
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
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هاجر هانئ
حرصت نور ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت نور عمرو دياب في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون كاروهات جمع بين اللون الأخضر والأسود، ونسقت معه بلوزة باللون الأخضر الفاتح.

وانتعلت نور عمرو دياب حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة ظهر باللون الفوشيا و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نور عمرو دياب على تسريحة شعر بسيطة وغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

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