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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تقرر تأجيل العودة إلى مكاتبها واستمرار العمل من المنزل

مايكروسوفت
مايكروسوفت

قررت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرميجات، تأجيل إعادة فتح مكاتبها، وذلك إلى أواخر العام الحالى 2021، حيث أخرت إعادة فتحها بالكامل من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر، والذى لن يكون بداية فعلية للعمل من المكاتب، ولكن سيكون على نطاق ضيق للغاية. 


وبحسب موقع Engadget فإن نائب الرئيس التنفيذي للشركة كورت ديلبيني، قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، إن التأخير أعطى مرونة إضافية للموظفين بشأن العمل من المنزل، وإعادة التفكير فى بشأن العودة من عدمه.


وأضاف ديلبيني أن مديري المكاتب المحلية لديهم أيضًا الحرية في فرض مزيد من التأخير إذا كان الوضع في منطقتهم يجعل العودة محفوفة بالمخاطر، وذلك حتى ظهور مؤشر يمكن الاعتماد عليه بشأن انحصار فيروس كورونا.


وبدأت مايكروسوفت مرحلة المرونة بشأن قرار العودة من عدمه، ويمكن لعدد محدود من الموظفين العودة إلى العمل شخصيًا، حيث عاد حوالي 20% من موظفي الشركة العالميين إلى مكاتبهم بدءا من شهر مارس الماضى، كما أن ظهور متغيرات فيروسات سريعة الانتشار يعقد الأمور، وقالت الشركة إنها قد تسمح لمعظم الأشخاص بالعمل من المنزل لمدة تصل إلى نصف الأسبوع. 


وتعتزم شركة فيسبوك إعادة فتح مكاتب مختارة في سان فرانسيسكو على أساس متجدد في بداية مايو بسعة تصل إلى 10٪ كحد أقصى، وستعيد أوبر Uber فتح مكاتبها Mission Bay  بنسبة إشغال تبلغ 20٪.

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