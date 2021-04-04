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د. كمال الدسوقي يكتب: قناة السويس.. عبقرية المكان والزمان

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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تراث الآباء وإنجاز الأبناء الذى امتد أثره وتأثيره إلى جميع دول العالم وسيستمر إلى أبد الآبدين، فهكذا تابع العالم عبر جميع وسائل الإعلام أخبار القناة لحظة بلحظة حتى تم تعويم الباخرة.


وما يعنينى أمران، الأول عدد السفن الذى تجاوز ٤٠٠ سفينة خلال ٥ أيام وتوقف حركة التجارة العالمية تقريبا، وارتفاع أسعار الشحن والخامات فى دول العالم، ومن هنا تبرز أهمية هذه القناة بالنسبة لمصر والعالم.


وأحب أقول لأى حد بيفكر فى حل بديل، فكر براحتك، قناة السويس مرتبطة بعبقرية الزمان والمكان ومفيش بديل.


الأمر الثانى اللوحة الفنية وخلفيه القناة أثناء زيارة وخطاب رئيس جمهورية مصر العربية أيضا ينبع من عبقرية الزمان والمكان.


مصر دولة قوية فتية قادرة على حل جميع المشكلات، ومصر الحاضر دولة واعدة ستكون لاعبا أساسيا فى السياسة والاقتصاد الدوليين.


عدة رسائل تم توجيهها للعالم الخارجى كله، أهمها حصة مصر من مياه نهر النيل خط أحمر، وأن مصر قادرة على حماية أمنها القومى فى أى مكان، وأننا قادرون على حل أى مشكلة تخص أمننا القومى وحدنا دون مساعدة، وأنه آن الأوان أن نقدم نحن المساعدة لمن يحتاجها.


وأيضا عدة رسائل للداخل، الإنجاز والطموح فى كل مكان وفى جميع قطاعات التنمية، مصر دولة قوية عفية بشعبها وقيادتها.. تحيا مصر.
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