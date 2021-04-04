أخبار كورونا الفنية.. هانى مهنا يدخل العزل المنزلى .. وتعافى هند صبرى .. وتطورات حالة أمل رزق

تطورات الحالة الصحية لـ هانى مهنا





هانى مهنا. نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار





وقالت نادية مصطفى "أصدقائى وأحبائى .. نظرًا للأخبار المغلوطه فى بعض المواقع عن حالة الموسيقار الغالى الاستاذ هانى مهنى احب أطمنكم هو بالفعل أصيب بكورونا ولكنه يعالج فى المنزل وليس فى المستشفى كما أشيع ولم يذهب للمستشفى إلا عندما ذهب لعمل الأشعة والتحاليل فقط ثم ذهب للمنزل".





وأضافت "حالته الحمد لله مستقرة جدًا وفى تحسن وليس كما أشيع.. ولأن الدعاء يرد القدر أرجوكم ادعوا له أن يتم شفاؤه على خير وكلمة فى أذن كل من أشاع بأخبار كاذبة دون أن يكلف خاطره بأن يتحرى الحقيقة رفقًا بحالته النفسية وبأهله".





يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة هنادي مهنى بكل حزن إصابة والدتها بفيروس كورونا، إذ كتبت عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام "ادعوا لماما، إيجابي كورونا".



