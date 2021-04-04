أخبار كورونا الفنية.. هانى مهنا يدخل العزل المنزلى .. وتعافى هند صبرى .. وتطورات حالة أمل رزق
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية لعدد من الفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:
تطورات الحالة الصحية لـ هانى مهنا
نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار هانى مهنا.
وقالت نادية مصطفى "أصدقائى وأحبائى .. نظرًا للأخبار المغلوطه فى بعض المواقع عن حالة الموسيقار الغالى الاستاذ هانى مهنى احب أطمنكم هو بالفعل أصيب بكورونا ولكنه يعالج فى المنزل وليس فى المستشفى كما أشيع ولم يذهب للمستشفى إلا عندما ذهب لعمل الأشعة والتحاليل فقط ثم ذهب للمنزل".
وأضافت "حالته الحمد لله مستقرة جدًا وفى تحسن وليس كما أشيع.. ولأن الدعاء يرد القدر أرجوكم ادعوا له أن يتم شفاؤه على خير وكلمة فى أذن كل من أشاع بأخبار كاذبة دون أن يكلف خاطره بأن يتحرى الحقيقة رفقًا بحالته النفسية وبأهله".
يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة هنادي مهنى بكل حزن إصابة والدتها بفيروس كورونا، إذ كتبت عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام "ادعوا لماما، إيجابي كورونا".
تعافى هند صبرى
اعلنت الفنانة هند صبرى تعافيها من فيروس كورونا عبر حسابها الرسمى بموقع فيسبوك
وقالت هند صبري "المسحة سلبية، الف حمد وشكر يا رب ، الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء"
تطورات الحالة الصحبة لـ أمل رزق
كشفت الفنانة أمل رزق لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها اليوم بفيروس كورونا المستجد .
وقالت " أشعر حاليا بكل أعراض الكورونا سواء ارتفاع في درجه حرارتى أو في تكسير في العظام وصداع شديد" .
أضافت " حالتي غير مستقرة .. أرجو من جمهوري الدعاء لي بأن يتمم شفائي على خير " .
اختتمت " أخضع حاليا للعزل المنزلي ، مع تلقي بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا"