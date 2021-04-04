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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يفتتح الملتقى الـ 26 لتدريب طلاب الجامعات العربية

فعاليات الملتقى
فعاليات الملتقى الإبداعي السادس والعشرين

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم، فعاليات الملتقى الإبداعي السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، والذي يقام فى الفترة من 4 الي 6 أبريل 2021.


يقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ‏خالد ‏خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور ‏الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، بمشاركة ممثلين ل 31 جامعة مصرية وعربية.

أكد الدكتور محمود ذكى ، دور اتحاد الجامعات العربية فى مواكبة التطور المتسارع على مستوى العالم والارتقاء بالعملية التعليمية ذات الجودة العالية مراعاة لمتطلبات العصر، لافتا إلى ان الجامعة ستظل المدرسة الحقيقية لإعداد وتاهيل وتخريج القيادات والكوادر الشبابية القادرة على الابداع والابتكار .

وثمن رئيس الجامعة جهود المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية بالإهتمام بالشباب وتشجيعهم على مواصلة نبوغهم، مشيرًا إلى أن تحقيق التواصل بين هؤلاء الشباب سيظل الهدف الأسمى الذى من وراء عقد مثل هذه الملتقيات الإبداعية.

وأضاف أن جامعة طنطا استطاعت أن تفوز بالعديد من المركز المتقدمة فى التبادل الطلابى بين الجامعات العربية على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كل الدعم للأنشطة الطلابية.

‏شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ولفيف من عمداء الكليات ، وممثلو الجامعات المصرية والعربية، وعدد من الطلاب.

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