هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

من قلب المشهد الانتخابي.. قبضة أمنية حاسمة بسوهاج تحبط محاولات المال السياسي

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تواصل مديرية الأمن جهودها المكثفة على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة وهادئة، في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى فرض الانضباط الكامل داخل محيط اللجان الانتخابية، وتطبيقًا لتوجيهات اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

ويأتي ذلك في إطار تقديم الصورة اللائقة بالمحافظة، من خلال انتشار موسّع للقوات، وتسيير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع أي محاولة لخرق القواعد.

وخلال الساعات الماضية، نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط العديد من محاولات التأثير على إرادة الناخبين عبر المال السياسي، وذلك من خلال ضبط عدد من الوقائع المتلاحقة في دوائر مختلفة داخل المحافظة.

محافظة سوهاج

ففي مركز جهينة، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط مالك مخزن بحوزته بطاقات شخصية تخص عددًا من المواطنين، كان قد جمعها لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي قسم شرطة جرجا، ألقت القوات القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية معدّة للتوزيع على المواطنين لحثهم على انتخاب مرشحين بعينهم، في إطار متابعة دقيقة لأي تحركات مشبوهة في محيط اللجان.

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اتهام إحدى المرشحات لسيدتين بتوزيع أموال على الناخبين في المراغة؛ حيث تم ضبطهما فورًا، وتبيّن عدم حيازتهما أي مبالغ مالية، فيما اتهم المرشح الآخر ذات المرشحة بالتعدي عليه بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف.

وفي واقعة أخرى بالمراغة، تم ضبط شخص قام بتجميع عدد من المواطنين ونقلهم بسيارة “ميكروباص” إلى اللجان الانتخابية لدعم أحد المرشحين، حيث اعترف بارتكاب الواقعة.

كما تمكنت القوات في أخميم من ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو بحوزتهما مبالغ مالية معدّة للتوزيع على الناخبين، واعترفا بقيامهما بذلك لدعم مرشحين اثنين.

وفي إحدى قرى سوهاج، تم ضبط أحد المشاركين في واقعة اعتراض سيارة مرشح بدعوى توزيعه أموالًا، وجارٍ ضبط باقي المتهمين، كما نجحت القوات في طما في ضبط 8 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية ومبالغ مالية قبل توزيعها على الناخبين، وفي طهطا تم ضبط شخص وسيدة بحوزتهما مبالغ مشابهة لنفس الغرض.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها المكثفة لتأمين اليوم الانتخابي حتى ساعته الأخيرة، من خلال الانتشار الأمني، وتيسير الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، بما يعكس صورة حضارية لالتزام الدولة بضمان انتخابات نزيهة تُعبّر عن إرادة المواطنين.

طريقة عمل البسلة بالجزر
للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة
نيسان Kait
مي عمر
