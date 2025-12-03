محافظ دمياط يفتتح وحدتى العمليات والعناية المركزة للأطفال بالزرقا

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ،أعمال التطوير بقسم العمليات بمستشفى الزرقا المركزي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة ، والدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط و المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا

حيث شملت الأعمال رفع كفاءة البنية التحتية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية،وجهاز سى آرم بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متميزة للمواطنين.

كما افتتح وحدة العناية المركزة للأطفال التى تم استحداثها وتم تجهيزها لحالات الأطفال الحرجة بعدد ،4 أسرة حيث جاءت الأعمال بتمويل ذاتى من مديرية الصحة ونفذها مديرية الإسكان.

وأكد" المحافظ" أن هذه الخطوة تأتي في إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة دمياط وتطوير المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، مشيرًا إلى أن الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز خدمات الرعاية المركزة للأطفال داخل نطاق المركز، وتخفيف العبء عن مستشفيات المحافظة

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدً استمرار دعم المحافظة لخطط التطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

هذا وقد تفقد " المحافظ " عيادة الزرقا الشاملة للتأمين الصحى ، وتابع مستوى الخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة لصرف العلاج اللازم للمواطنين بسهولة ويسر وتوافره ، وتابع خطة تجهيز صيدلية جديدة لتوسعة العيادة وتعزيز الخدمات بها