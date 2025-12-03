محافظ دمياط يتفقد عيادة الزرقا الشاملة للتأمين الصحي



تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط و المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، عيادة التأمين الصحى بالزرقا

.

وتابع مستوى الخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة لصرف العلاج اللازم للمواطنين بسهولة ويسر وتوافره ، وتابع خطة تجهيز صيدلية جديدة لتوسعة العيادة وتعزيز الخدمات بها.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدً استمرار دعم المحافظة لخطط التطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.