هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ دمياط يتفقد عيادة الزرقا الشاملة للتأمين الصحي

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 
تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، يرافقه  المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط و المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، عيادة التأمين الصحى بالزرقا

.

وتابع مستوى الخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة لصرف العلاج اللازم للمواطنين بسهولة ويسر وتوافره ، وتابع خطة تجهيز صيدلية جديدة لتوسعة العيادة وتعزيز الخدمات بها.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدً استمرار دعم المحافظة لخطط التطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط رشا مصلح التامين الصحي

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط

حملة مُكبرة لرفع الإشغالات من شوارع العياط لتسهيل الحركة المرورية

محافظة دمياط

إطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط.. ورأس البر أول مدينة خالية من الكربون

اسعاف ارشيفيه

مصرع صغير بعد تناوله حبة الغلة في الوادي الجديد

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

