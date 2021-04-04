غدا .. آداب عين شمس تحتفل بالذكرى الـ ٣٩ لتحرير سيناء

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس غدا الاثنين ٥ أبريل ٢٠٢١ الساعة ٢ ظهرا ندوة بعنوان : " تحرير سيناء بين الحرب والسلام " وتستضيف الندوة اللواء أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية .





وتعقد الندوة في إطار احتفال الكلية بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء ، وتستعيد الندوة ذكريات استرداد أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي اسرائيلي .





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وتعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور امصطفى مرتضى عميد الكلية، الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب .



