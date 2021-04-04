غدا .. آداب عين شمس تحتفل بالذكرى الـ ٣٩ لتحرير سيناء

غدا .. آداب عين شمس تحتفل بالذكرى الـ ٣٩ لتحرير سيناء
تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس غدا الاثنين ٥ أبريل ٢٠٢١ الساعة ٢ ظهرا ندوة بعنوان : " تحرير سيناء بين الحرب والسلام " وتستضيف الندوة اللواء أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية .
وتعقد الندوة في إطار احتفال الكلية بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء ، وتستعيد الندوة ذكريات استرداد أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي اسرائيلي .
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وتعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور امصطفى مرتضى عميد الكلية، الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب .
ويقوم بإعداد الندوة وتنفيذها إدارة رعاية الشباب بالكلية، وأعضاء اللجنة الثقافية باتحاد الطلاب .