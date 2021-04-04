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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول.. توتنهام يتقدم على نيوكاسل بنتيجة 2 - 1 في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

تقدم فريق توتنهام علي منافسه نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل في المباراة المقامة حاليا ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سجل هاري كين هدفي فريق توتنهام في الدقيقة 30 ، 34 من عمر اللقاء، في حين سجل جويلينتون هدف فريق نيوكاسيل في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

وتفوق هاري كين في صراع هدافي الدوري الانجليزي على محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول. 

ويصبح ترتيب الهدافين حتي الوقت الحالي : 

1 - هاري كين : 19

2 - محمد صلاح :18 

3 - بورنو فيرنانديز : 16 

4 - باتريك بامفورد : 14 


تشكيل توتنهام : 

حراسة المرمي : لوريس

الدفاع : تانغانغا - رودون - سانشيز - ريجيلون 

الوسط : هويبيرج - ندومبيلي - لو سيلسو - لوكاس

الهجوم : فينيسيوس - هاري كين

ويحتل فريق توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بينما جاء فريق نيوكاسل في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة.

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