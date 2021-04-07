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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد غنيم: رئيس الوزراء ترأس أكثر من 150 أجتماع من أجل احتفالية موكب المومياوات

أحمد غنيم: مدبولي ترأس أكثر من 150 اجتماعا من أجل احتفالية موكب المومياوات

صدى البلد

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه الشكر أمس، لكل من ساهم في نجاح احتفالية موكب المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة. 


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة” تقديم الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول من أمر بالعمل في هذا الحدث الكبير، وأن رئيس الوزراء فى آخر فترة، كان يجتمع بشكل أسبوعي مع المسئولين عن المتاحف.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء، ترأس أكثر من 150 اجتماعا من أجل هذا الحدث العالمي الكبير، وأكد أن المشاركين فيه كانوا يعملون ليلا ونهارًا من أجل الظهور بهذا الشكل.

وأشار إلى أن الجميع كانوا في حالة فرح بهذا الحدث، مؤكدًا أنه تلقى رسائل تهنئة من أشخاص في دول كثيرة.

السيسي مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المتحف القومي للحضارة المصرية ريهام السهلى موكب المومياوات الملكية متحف التحرير

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